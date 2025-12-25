コアが反発している。２４日の取引終了後、鹿児島県に本拠を置き組み込み系ソフトウェアや業務システムの開発を行うソフト流通センター（鹿児島県鹿児島市）の全株式を１２月２５日付で取得し子会社化すると発表しており、これが好材料視されている。 公共、医療、ＩｏＴ（ＡＩ）、半導体市場などで九州エリアの強化を図るのが狙いで、子会社化により新規ソリューションの共創や人材の確保・交流、事業地域の拡