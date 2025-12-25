「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日正午現在で富士電機が「売り予想数上昇」２位となっている。 ２５日の東証プライム市場で、富士電機が５日ぶりに反落。データセンター向けの電源装置などが業績を牽引することが期待されており、ＡＩ関連銘柄を物色する流れに乗り、株価は２３日に１万１９９０円と最高値を更新している。２６年３月期の連結営業利益は前期比９．２％増の