大会名：KPMG女子PGA選手権期間：6/19～22コース：フィールズランチ イーストヤード：6604パー：72 【写真】渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々復活願う声も「明るい明日が待っている」「復活を信じて待つ」 渋野 日向子 KPMG女子PGA選手権の戦績、順位は？ ※この記事では、6/19～22に開催されたKPMG女子PGA選手権での渋野の戦績や順位を振