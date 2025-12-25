タイ３部のカスタムズ・ユナイテッドFCが12月24日、選手兼任監督を務めるMF田中達也が引退すると発表した。28日に行なわれるカップ戦の試合が、選手としてのラストマッチで、それ以降は監督に専念するという。福岡県出身で現在33歳の田中は、ロアッソ熊本を皮切りに、FC岐阜、ガンバ大阪、大分トリニータ、浦和レッズ、アビスパ福岡でプレー。2024年夏にタイ１部のラーチャブリーFCに移籍した後、今夏からカスタムズ・ユナイテ