【その他の画像・動画等を元記事で観る】 音田雅則の新曲「幸せの色」が、テレビ東京にて2026年1月12日より放送がスタートする、赤楚衛二主演のドラマプレミア23『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』のEDテーマに決定した。 ■国籍の異なるふたりの恋愛模様を描くピュアラブストーリー “キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う