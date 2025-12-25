音楽プロダクション「BMSG」は25日に公式サイトを更新し、代表取締役CEOでラッパー、音楽プロデューサーのSKY-HIこと日郄光啓（39）を巡る報道を受け今後の指針を発表。出演予定だった年末のライブや番組出演を見送ることなどを決定した。また、日郄本人の謝罪コメントも掲載した。日郄を巡っては19日、ニュースサイト「NEWSポストセブン」が「敏腕プロデューサー・SKY-HIが『未成年女性アイドル（17）を深