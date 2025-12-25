コンプライアンス上の問題を理由に日本テレビの番組を降板したタレントの国分太一さん（51）が当時の日本テレビの対応に誤りがあったとして行った人権救済の申し立てを、日本弁護士連合会が認めなかったことがわかりました。元「TOKIO」の国分太一さんをめぐっては、2025年6月、日本テレビが「過去にコンプライアンス上の問題行為があった」として、バラエティー番組からの降板を発表。降板後、国分さんは無期限の活動休止を表明し