北海道・苫小牧市で、トラックがスリップして荷台が目の前に迫る瞬間をカメラが捉えた。一方、熊本・益城町では、自転車と接触してた車がそのまま走り去る一部始終が目撃された。凍結路面でトラックが恐怖のスリップ雪が降り積もった北海道・苫小牧市で12日午後7時半ごろ、ドライバーが目撃したのは、対向車線のトラックがスリップした恐怖の瞬間だ。路面が凍っていたのか、トラックは突然バランスを崩してしまう。そしてコントロ