お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が２４日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。芸人のドラマでの待遇について「やっぱり芸人を下に見てますよ」と不満をぶちまけた。これまでことあるごとにドラマでの芸人の扱いの悪さを訴えてきた塚地。オードリーの若林正恭が「最近、ドラマとか役者の世界で扱いはよくなってきてますか？」と改めて尋ねると、「スケジューラーさんとかは、やっぱり芸人を下に見てます