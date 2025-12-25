¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤ÈCSÊüÁ÷¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓNEXT¤Ç¤Ï¡¢24¡Á30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÁ´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢2025¡Ù¤Î½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Î»î¹ç¤ò¡¢Ï¢ÆüÀ¸ÇÛ¿®¡¦À¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£¡ØÁ´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢2025¡Ù¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¿ô¡¹¤Î½¤Íå¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤µ¤¨¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜÁí¹ç¤ÏÆÃÊÌ¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡½¡½Á´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ