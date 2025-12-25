近年、グランドセイコーの腕時計がアメリカで売れている。スイスをはじめ、世界各国の時計ブランドがしのぎを削るアメリカ市場で、日本の時計ブランドがいかにして人気を獲得し、シェアを広げていったのか。セイコーウオッチ株式会社取締役・執行役員 兼 GSグローバル本部長の柴粼宗久さんに、その背景やアメリカでの売れ筋モデル、今後の展望などの詳細をうかがった。アメリカでの成功の酸いも甘いも知る柴粼宗久さん