今回は筆者のママ友から聞いた、ちょっと心あたたまる年末年始のエピソードです。毎年のように親戚が集まるたび、「お年玉は現金にする？ それともデジタル送金？」という話題で盛り上がるという彼女の家。スマホ世代の子どもたちから「スマホで送ってもらえないの？」なんて声が上がり、時代の変化を感じつつも、家族みんなで相談する中で、昔ながらのワクワク感と新しい便利さをうまく両立させるアイデアが生まれました。