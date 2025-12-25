RECBOX アイ・オー・データ機器は、スマホ対応ハイビジョンレコーディングハードディスク「RECBOX(HVL-RSシリーズ)」が、パナソニックのネットワークレコーダー「miyotto(UN-ST20A)」に対応したと発表した。これにより「miyotto」で録画した番組のダビング先として「RECBOX」を利用できる。 「RECBOX(HVL-RSシリーズ)」は、テレビで録画した番組をダビングして保存