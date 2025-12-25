山形県庄内町で2005年のクリスマスの夜に発生し、乗客ら38人が死傷したJR羽越線の脱線事故は25日、発生から20年が経過しました。クリスマスの夜に起きた大惨事から20年。山形県庄内町榎木の事故現場です。現場近くの慰霊施設には、JR東日本の喜勢陽一社長らが訪れ犠牲者を悼みました。「黙とう・・・・・」JR東日本喜勢陽一社長「この事故は決して風化させたり忘れてはいけない。私どもの安全の原点にしなければならない事故」20年