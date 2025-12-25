ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２５日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは、年末年始の同番組について「年末年始『ＴＨＥＴＩＭＥ，』の放送予定なんですが」と切り出すと、画面には、年末年始の企画が映し出され２９日は「安青錦生出演」、３０日は「日本一高校生夢コラボ」、３１日は「レコード大賞の裏側」、元日は「初日の出富士山から生中継」