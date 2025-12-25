２２日、広場ダンスを披露する天津市群衆芸術館の出演者。（天津＝新華社配信）【新華社天津12月25日】中国天津市の直沽劇場で22日夜、京津冀（北京・天津・河北2市1省）の文化交流イベント「群星奨」優秀作品公演が開催された。公演は天津市文化・観光局が主催。音楽、舞踊、演劇、曲芸、集団で踊る「広場ダンス」など多彩な部門があり、2市1省の第20回「群星奨」受賞作とノミネート作品の中から厳選した演目が披露された。（