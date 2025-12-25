俳優の赤楚衛二が主演、カン・ヘウォンがヒロインを務めるテレビ東京ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（2026年1月12日スタート毎週月曜後11：06）の挿入歌とEDテーマが24日、発表された。6人組ボーイズグループ・NCT WISHが挿入歌、音田雅則がEDテーマを担当する。【一覧】『キンパとおにぎり』追加レギュラーキャスト「ドラマプレミア23」では、久々となるピュア・ラブストーリーで