¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î12Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥­¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¸å11¡§06¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²»ÅÄ²íÂ§¡Ö¹¬¤»¤Î¿§¡×¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿ÁÞÆþ²Î¤ÏNCT WISH¡ÖSame Sky¡×¡¢²»³Ú¤ÏJeon Jin Hee¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ë¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖÁ¿±ÒÆó¡ß¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¥­¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù ¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢