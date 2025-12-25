東西のルーキー記者によるホープフルS特別連載「HopeStepJump」の第4回は美浦取材班の菊地一が担当する。2頭出しの斎藤誠厩舎から、札幌2歳Sで2着と好走したジーネキングの最終追い切りに熱視線を送った。親子で2度目のG1に挑む。ジーネキングは4カ月の休み明け。充電は完了、フレッシュな動きを見せる。最終追いはWコースで併せ馬。雄大なフットワークで6F82秒5〜1F11秒4、5馬身追走したグランアルト（2歳未勝利）に楽々