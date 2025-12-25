危険運転致死傷罪の見直しに向けた議論を進めている法務大臣の諮問機関「法制審議会」でさきほど、数値基準などを盛り込んだ法改正の要綱案がまとまりました。曖昧さを解消するため、「飲酒運転」と「高速度」で数値基準が設けられました。危険運転致死傷罪は「制御が困難な高速度」などで事故を起こした場合に適用されますが、「適用要件が曖昧だ」といった批判の声が上がり、今年3月から法制審の部会で見直しに向けた議論が進め