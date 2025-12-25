年明け恒例行事の「お年玉」にもデジタル化の波が押し寄せている。インテージの調査結果によると、もらう側は「スマホのキャッシュレス決済」の希望が39％（前年比8％増）まで高まっているのに対し、あげる側は「現金で手渡し」が9割と圧倒的に高く、両者に意識の差が大きいことが分かった。調査は11月19日〜25日に全国15‐79歳の男女5000人を対象に実施。お年玉をあげる人が現金にしている理由を聞くと、「現金の方があり