JR西日本・中国統括本部は、きょう（25日）中国エリアであす26日に降積雪や強風が見込まれるため、一部線区において列車の運転を取りやめると発表しました。 運転を取りやめる線区は以下の通りです。 【始発から運転を見合わせ】・因美線：鳥取駅～智頭駅間：智頭駅～津山駅間・伯備線：新見駅～伯耆大山駅間・木次線：木次駅～出雲横田駅間・芸備線：東城駅～備後落合駅 以上の区間は、