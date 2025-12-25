東京BRTは、東京駅方面への延伸を決めた。2026年秋ごろにも運行開始を見込む。晴海フラッグから築地、銀座に停車し、新大橋通りや晴海通り、昭和通り、八重洲通りを経由するルートとなる。今後、停留所の設置工事や運行に関する認可申請を行う。東京BRTは、幹線ルートと晴海・豊洲ルート、選手村ルートの3つのルートを運行している。