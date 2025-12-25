JR東海リテイリング・プラスは、「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」を12月9日にオープンした。ランディーズドーナツ（Randy’s Donuts）は、米ロサンゼルス発のドーナツ店で、5月に日本初店舗を代官山、9月には2号店を新宿にオープンしていた。取扱商品の一例は、グレイズドレイズド（360円）、ピンクスプリンクルズ アイスケーキ（380円）、シナモンシュガーツイスト（440円）、抹茶レイズド（480円）、バラエティミ