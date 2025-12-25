首都高速道路は、料金改定案を発表した。2026年10月にも改定する。料金水準を引き上げ、1キロあたりの料金を普通車で現行の29.52円から32.472円に、約1割の引き上げとなる。下限料金は普通車300円、上限料金の設定距離55キロは維持する。平均改定率は8.1％となる。大口・多頻度割引の最大45％までの割引率拡充措置、都心流入割引と都心流入・湾岸線誘導割引を2031年3月末まで継続する。近年の急激な労務費・材料費の高騰や激甚化す