『みゆき』『タッチ』『ラフ』『H2』『クロスゲーム』『MIX』など、数々の名作を生み出してきた漫画家・あだち充。その画業55周年を記念した大規模展示会『―画業55周年記念― あだち充展』が、池袋・サンシャインシティ 展示ホールCにて開催されています。会期は2025年12月19日（金）から2026年1月14日（水）まで。©あだち充／小学館本展は、単なる回顧展にとどまらず、日本漫画が培ってきた「線」「余白」「時間表現」を、