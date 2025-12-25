国防5か年計画の進捗をアピールか北朝鮮の国営メディアである朝鮮中央通信は2025年12月25日、国内で建造中の原子力潜水艦を金正恩総書記が視察したと報じました。【うおデッカ…!!】北朝鮮が公開した国産原子力潜水艦を色んな角度からイッキ見（画像）朝鮮中央通信によると、今回金正恩総書記が視察したのは8700トン級原子力戦略誘導弾潜水艦で、公開された写真からは、これまでのものとは明らかに異なる形状の潜水艦の姿が確