お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が24日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。“朝の顔”としてよく言われることを明かした。年末恒例企画「関西人が選ぶ今年よぉ〜頑張ったなあと思う芸人」ランキングを発表。川島はTBSテレビ朝の帯バラエティー番組「ラヴィット！」司会としての活躍などを理由に4位に選ばれた。「不登校の娘がラヴィット！を見るために朝起きてくれ、学校にも行くよ