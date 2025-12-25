宝塚歌劇団は25日、この日午後1時半に東京宝塚劇場で上演予定だった宙組公演「PRINCEOFLEGEND」「BAYSIDESTAR」を急きょ中止すると発表した。午後6時開演（貸切）についても、その後、中止にすることを決定した。主要な出演者の体調不良が発生し、公演実施が困難なためで、歌劇団は「ご観劇を心待ちにされていたお客様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げますとともに、何卒ご了承賜りますようお