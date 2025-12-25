日本障害者スキー連盟は25日、来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの日本代表内定選手を追加発表し、アルペン男子立位で6大会連続の選出となる小池岳太（JTBコミュニケーションデザイン）や、ノルディック距離男子視覚障害で2022年北京大会にも出場した有安諒平（東急イーライフデザイン）ら6人が名を連ねた。