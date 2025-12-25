２００５年１２月、山形県庄内町で突風を受けたＪＲ羽越線の特急「いなほ１４号」が脱線して５人が死亡、３３人が負傷した事故から２５日で、２０年となった。山形県庄内町の事故現場近くでは２５日午前、慰霊式が行われ、ＪＲ東日本の喜勢陽一社長ら同社幹部５人が、犠牲者の冥福（めいふく）を祈った。この日は冷たい雨が降る中、慰霊碑の前で黙とうした後、献花台に花を手向けた。喜勢社長は報道陣に「亡くなった５人の