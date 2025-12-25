世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＪＩＭＩＮが、自身のインスタグラムを一新。これまでの投稿を全て削除。２５日までに３連続で投稿を再開した。ストーリーズには手描きとみられるてっぺんにハートがつけられたクリスマスツリーの画像とともに「ＭｅｒｒｙＣｈｒｉｓｔｍａｓ」とメッセージ。自撮りショットやジョングクとの２ショットなど数多くシェアした。韓国メディア報道によるとＪＩＭＩＮは「とにかくちょっと最初か