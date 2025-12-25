【女子旅プレス＝2025/12/25】神奈川県横浜市の横浜郵船ビルが、新ホテル「ザ マリタイム ホテル 横浜ベイ（THE MARITIME HOTEL YOKOHAMA BAY）」として、2027年1月末にグランドオープン。重厚な建築美はそのままに、かつての航路や異国文化を宿した全52室のラグジュアリー空間が誕生する。【写真】「ウェスティンホテル横浜」景色自慢の客室＆ラウンジ、プールを楽しむウェルネス旅◆横浜郵船ビル時代の趣を残す新ホテル横浜・海