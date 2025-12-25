BTSのVの誕生日を迎え、ソウル・龍山（ヨンサン）一帯がファンの祝福の波で埋め尽くされる。【写真】V、汗に濡れた"美麗ビジュ"に胸キュン韓国内外のファンが力を合わせた大規模なサポート企画が、所属事務所HYBE周辺を中心に次々と展開される予定だ。Vの韓国ファンベース「キム・テヒョンサポーターズコリア（KTH_Supporters）」は、グローバルファンベースの「Tae Singapore」「Taehyung Malaysia」「テテユニバース（BTSV_JPN）