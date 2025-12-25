【モデルプレス＝2025/12/25】AAAの宇野実彩子が12月24日、自身のInstagramを更新。大きなリボンをあしらった大胆なミニドレス姿を披露し、話題となっている。【写真】NEWS小山の39歳妻「引き締まってる」美スタイル際立つ大胆ドレス姿◆宇野実彩子、ミニドレス姿披露宇野は「Merry Xmas 心温まる時間でありますように」とつづり、クリスマスツリーやプレゼントの箱と一緒に写った写真を投稿。大きなリボンをあしらった大胆なデザ