メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の一見知事は、外国人の県職員採用について、取りやめを検討していることを表明しました。 三重県は1999年度から一部の職種を除き、職員の国籍要件を撤廃していて、2005年度以降に医師や看護師など9人の外国人を採用しました。 「県の情報が流出する可能性がある。国籍条項を見直した方がいいんじゃないかと思っているが、県民の意見を聞いて検討したい」（三重県 一見勝之知事）