メ～テレ（名古屋テレビ） 東京・赤坂の個室サウナ店で男女2人が死亡した火災を受け、愛知県岡崎市でサウナを設置する施設への立ち入り検査が行われています。 岡崎市が行う立ち入り検査の対象になっているのは23の施設で、25日は岡崎市田町にある「龍城さうな」を、保健所と消防の職員合わせて5人が訪れました。 サウナ室内にある非常用ボタンを押すとブザーが鳴るかどうかや、避難経路などを確認しました。