放送されるたびにXでトレンド入りするなど、大きな反響を呼んできたテレビ東京の番組「TXQ FICTION」シリーズ。「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」に続く第4弾「UFO山」が現在、4夜連続で放送されている。最終話放送直前、監督の近藤亮太さん、テレビ東京プロデューサーの大森時生さん、そして、「TXQ FICTION」シリーズのファンである、オモコロ編集長の原宿さんによる鼎談をお届け！ 作