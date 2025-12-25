【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ νガンダム】 2026年1月24日 発売予定 価格：22,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ νガンダム」の発売日が2026年1月24日に決定したことを発表した。価格は22,000円。 本製品は、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より、アムロ・レイが最後に搭乗したモビルスーツ「νガンダム」を、同社のアク