【アル (ドレス) メモリアルロビーVer.】 2026年9月 発売予定 価格：24,200円 Solarainは、フィギュア「アル (ドレス) メモリアルロビーVer.」を2026年9月に発売する。価格は24,200円。 本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクター「アル」を1/7スケールフィギュア化したもの。艶やかな深紅のハイスリットド