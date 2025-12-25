今日25日、正午現在、東北から九州、沖縄の所々で雨が降っています。北海道から関東では今夜にかけて雨や雪となるでしょう。クリスマスの夜のお出かけには傘をお持ちください。一方、山陰や九州は夜は次第に雪で、風が強まりそうです。東北から九州所々で雨今日25日正午現在、東北や北陸、東海と、西日本の広い範囲で雨が降っています。活発な雨雲は本州の南の海上が中心ですが、所々で1時間降水量が10ミリ前後と雨脚が強まって