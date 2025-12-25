明日26日(金)は一時的に真冬並みの非常に強い寒気が南下し、冬型の気圧配置が強まる見込みです。北陸地方では明日26日(金)未明から朝にかけて暴風、沿岸部は夜遅くにかけて高波に警戒してください。今回は「山雪型」となるため、山沿いで大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。年末にかけては天気が変わりやすく、気温の変動が大きいでしょう。明日26日(金)冬型の気圧配置が強まる未明から朝にかけて暴風に警戒して今日25日