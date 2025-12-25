首部分が折られた豊臣秀吉像＝8月26日、名古屋市西区名古屋市西区の円頓寺商店街入り口にある豊臣秀吉像の首部分が8月に折られた事件で、愛媛県警の男性警察官と名古屋市の男性が関与した疑いが浮上し、愛知県警が器物損壊容疑での書類送検を検討していることが25日、捜査関係者への取材で分かった。警察官は愛知県に出張中で、酒に酔っていたとみられる。捜査関係者によると、警察官と名古屋市の男性は8月の別の時期に、強化