福間香奈女流六冠日本将棋連盟は25日、福間香奈女流六冠（33）が2度目の受験となるプロ棋士編入試験5番勝負の第1局を来年1月27日に実施すると発表した。試験は新人棋士5人と対戦し、3勝すれば合格。1カ月に1局のペースで行われる。女性初の棋士を目指し、初戦で山下数毅四段（17）と対戦する。福間女流六冠は2022年、編入試験を受けたが不合格だった。将棋のプロは棋士と女流棋士がいて制度が異なる。棋士になるには養成機関