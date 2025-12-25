アンドゥーリルは西谷（レースは川田）を背に坂路単走で4F54秒8〜1F12秒3。馬なりで悠々と駆け上がった。中内田師は「疲れを残さないように輸送も考慮して。元々動きがいい馬で、そのあたりもいつも通り」とコメント。母アンドラステも中内田厩舎出身で8〜9Fで5勝。前走から1F延長の2000メートルについては「若干長い気もするが走ってみないと分からない部分」と語った。