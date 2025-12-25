フォルテアンジェロはWコースでフルール（5歳3勝クラス）と併せ馬、馬なりで5F68秒2〜1F12秒2をマークした。上原佑師は「追い切りを重ねると力みが強くなるので、馬の後ろでリラックスさせました」と意図を説明。「内容は凄く良かった。良い状態で競馬に向かえる」と納得の表情を浮かべた。中山でデビュー勝ち。「操縦性の高さが武器。本当に良くなるのは来年だけど、素質は引けを取らない。チャンスはある」と期待を寄せた。