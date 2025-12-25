オルフセンは坂路単走で素軽い脚さばき、4F54秒1〜1F12秒8をマークした。斎藤誠師は「先週しっかりやったので、軽め単走で予定通り。しっかり動けていた」と好ジャッジ。前走は馬群を割って抜け出し、1馬身半差の快勝。「頭のいい子。自由自在で操縦性が高い」と強みを語った。中山は初挑戦。「反応が良くて、内を割ることもできる。中山適性はありそう」と自信をのぞかせていた。