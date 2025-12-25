▼アスクエジンバラ（福永師）キャリア6戦目になるが一番おとなしい。動きも良く、タフな競馬に対応できる。2週連続で岩田康騎手に乗ってもらって一任している。鞍上に期待。▼アーレムアレス（橋口師）今朝は坂路馬なり。良くなっている。仕上がりに関しては言うことない。おとなしくてカイバも残さないので長距離輸送もコース替わりも問題ない。▼ウイナーズナイン（小栗師）先週CWコースでやっているので輸送を考慮して坂