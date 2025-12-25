未勝利、萩Sと連勝中のバドリナートは中8週のローテ。先々週、先週とCWコース併せ馬で負荷をかけ、最終追いは坂路へ。先行するハワイアンティアレ（4歳3勝クラス）を視界に入れながら、しまい重点で加速。4F54秒9〜1F12秒8で首差先着した。松永幹師は「日曜にしまいを伸ばしているので今朝はサッとやりました。目立つ時計ではないけど順調ですよ。動きに柔らかみが出て、良くなっていますね」とうなずく。遠征競馬は夏の新馬2着