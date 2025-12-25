サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）が２５日、都内で、自身が代表取締役を務めるＮｏｗＤｏ株式会社を含む共同３社で新たに立ち上げた企業対抗スポーツリーグ「ＣＯＲＰＯＲＡＴＥＬＥＡＧＵＥ」構想発表記者会見を行い、「新しいスポーツをつくっていきたい」と壮大な野望を明かした。本田は４人制サッカー「４ｖ４」を考案。この日、発表された同リーグでも第１弾の公式競技として採用されるが、今後は、より多様な